Due cani rischiano di annegare: provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco

SAN PANCRAZIO SALENTINO – Uno era finito in una vasca per la raccolta dell’acqua piovana. L’altro nel tubo di scolo dell’acqua. Entrambi sono stati salvati dai vigili del fuoco. Ha avuto un lieto fine la disavventura di due cani che nel primo pomeriggio di oggi si sono cacciati in grossi guai nelle campagne di San Pancrazio Salentino.

I pompieri del distaccamento di Francavilla Fontana sono arrivati sul posto intorno alle ore 16.30, supportati dal nucleo sommozzatori e dal personale portuale, intervenuto con un gommone. Sul posto anche la Polizia Locale. Fortunatamente entrambi i fido stanno bene.