Pompieri soccorrono anziana in casa: traffico in tilt in viale Aldo Moro

BRINDISI – I parenti non riuscivano più a mettersi in contatto con lei. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire con un’autoscala per soccorrere un’anziana caduta in casa a seguito di un malore. E’ accaduto intorno alle ore 8 di oggi (lunedì 6 maggio) in un appartamento al terzo piano in viale Aldo Moro (civico 73). Il traffico lungo la corsia che conduce al centro cittadino è andato in tilt.

L’intervento dei pompieri e dei soccorritori del 118 si è infatti sovrapposto al traffico alimentato dagli automobilisti che si spostavano per raggiungere il posto di lavoro o per accompagnare i figli a scuola. I vigili del fuoco hanno raggiunto il balcone con l’ausilio di un’auto scala.

La pensionata, da quanto appreso, era vigile e cosciente quando è stata presa in consegna dai sanitari. Da lì è stata trasportata in ospedale. Dopo circa mezzora, la situazione è tornata alla normalità.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui