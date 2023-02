Cucina in fiamme: spavento per una donna, intervengono i vigili del fuoco

TORRE SANTA SUSANNA – Si è ritrovata con la casa invasa dal fumo, ma fortunatamente non ha riportato alcuna ferita. Non è stato un pomeriggio semplice quello vissuto da una donna che risiede in un appartamento al pian terreno situato in via Cesare Vanini, nel centro di Torre Santa Susanna. La malcapitata a quanto pare stava riposando, quando in cucina si è sviluppato un incendio. E' accaduto intorno alle ore 15 di oggi (venerdì 24 febbraio).

L'origimne dell'incendio è da accertare. Le fiamme potrebbero essere partite da una scintilla del camino andata a finire su un divano adiacente. Sta di fatto che lo stesso divano e le pareti, nel giro di pochi secondi, sono stati investiti dal roco. La proprietaria, resasi conto dell’accaduto, ha subito allertato i soccorritori. Sul posti si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, i carabinieri e la Polizia Locale di Torre Santa Susanna.