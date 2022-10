Auto devastata da un incendio: sul posto vigili del fuoco e carabinieri

FASANO – Ancora un incendio auto in provincia di Brindisi. L’episodio si è verificato intorno alle ore 2.10 di stanotte (sabato 15 ottobre) per le vie di Torre Canne, marina di Fasano, dove le fiamme hanno completamente avvolto una macchina. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni e i carabinieri. Da accertare le cause del rogo.