Suv devastato da un incendio: a rischio anche un'abitazione

CAROVIGNO - Auto devastata dalle fiamme, ma grazie all’intervento dei vigili del fuoco sono state scongiurate conseguenze per l’abitazione vicina. Si sono vissuti momenti di grande apprensione intorno alle mezzanotte fra sabato 4 e domenica 5 dicembre in via Sele, a Torre Santa Sabina, marina di Carovogno. Un incendio di dubbia origine ha completamente avvolto un Suv parcheggiato in strada. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento della Città Bianca. La zona, dopo un accurato controllo, è stata mesa in sicurezza. I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri.