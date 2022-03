Auto in fiamme anche a Cellino: serata impegnativa per i vigili del fuoco

CELLINO SAN MARCO – Serata a dir poco impegnativa quella di ieri (sabato 12 marzo) per i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, fra San Pietro Vernotico e Cellino San Marco. Una squadra con autobotte aveva appena terminato le operazioni di spegnimento di due mezzi andati in fiamme in via Cavour, a San Pietro, quando si è dovuta spostare verso il Comune limitrofo di Cellino San Marco, dove un’altra auto, nel frattempo, stava andando a fuoco. Si tratta di un Opel Corsa parcheggiata in via Mazzini, di proprietà di un 60enne del posto. L’origine del rogo è da accertare. I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri.