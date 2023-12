Cane intrappolato in in campo fotovoltaico: lo salvano i vigili del fuoco

BRINDISI – Era bloccato fra due pedane e legato a una catena. Da giorni guaiva, in preda al panico. I vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi hanno salvato un cane intrappolato in un campo fotovoltaico in costruzione. L’intervento è stato effettuato il giorno di Natale (lunedì 25 dicembre) in un terreno nell’agro di Brindisi nei pressi della strada statale 7 per Taranto.

Alcune persone hanno contattato i pompieri segnalando la presenza di un cane che da giorni guaiva di continuo, in evidente difficoltà. Una volta sul posto, la squadra di soccorso ha trovato il fido, incastrato fra le pedane. I pompieri hanno operato con un divaricatore idraulico per distanziare le pedane. Poi hanno tagliato la catena con una cesoia idraulica, liberando la bestiola.

Dopo averlo soccorso, i vigili del fuoco hanno portato il cane in caserma, dove è stato rifocillato e accudito per tutta la notte. In giornata sarò prelevato dalla Polizia Locale e affidato alle cure del servizio veterinario dell’Asl Brindisi. E’ da appurare se fosse dotato di microchip e come mai si trovasse in quel campo fotovoltaico.