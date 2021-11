Arrestato e posto ai domiciliari, evade subito e viene fermato dai carabinieri

VILLA CASTELLI - Arrestato due volte in poco più di 24 ore. Prima è stato fermato a Taranto, accusato di aver compiuto un furto in un supermercato. Posto ai domiciliari, i carabinieri lo hanno sorpreso in giro per le strade di Villa Castelli senza giustificato motivo. Protagonista della vicenda un 44enne del luogo, fermato dai militari della stazione di Villa Castelli. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato nuovamente condotto presso la propria abitazione per proseguire la misura cautelare, come disposto dall'autorità giudiziaria