Avevano simulato un sinistro stradale, denunciate tre persone

VILLA CASTELLI - Tre brindisini, rispettivamente di 43, 51 e 47 anni, sono stati denunciato per aver simulato un sinistro stradale. Grazie alle indagini dei carabinieri della stazione di Villa Castelli e alla denuncia presentata da un avvovato del posto per conto di una compagnia assicurativa, è stato accertato che l'incidente stradale, simulato a Tuturano il primo novembre 2019, era falso. I tre avevano chiesto rimborsi, ovviamente, non dovuti all'assicurazione.