Beccato a rubare in un appartamento nel Tarantino, 44enne finisce ai domiciliari

VILLA CASTELLI - I carabinieri della stazione di Villa Castelli hanno eseguito un ordine di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip del tribunale di Taranto, nei confronti di un 44enne del luogo. Il provvedimento è scaturito in seguito all’arresto in flagranza per furto operato dai carabinieri del Norm di Taranto. Il reato è stato commesso il 2 novembre scorso a Leporano (Taranto). L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.