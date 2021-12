Lascia il fucile da caccia incustodito in auto: scatta la denuncia

VILLA CASTELLI - Lascia il suo fucile all'interno dell'auto, incustodito: scatta la denuncia. E' accaduto a Villa Castelli, dove i carabinieri della locale stazione, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 59enne del luogo per omessa custodia di armi. In particolare, l'uomo ha lasciato temporaneamente incustodito il suo fucile da caccia all'interno della propria autovettura in una via del centro abitato. L'arma, regolarmente detenuta, è stata sequestrata.