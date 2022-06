Furto in chiesa: ladri scappano con i soldi delle offerte

VILLA CASTELLI - Poche centinaia di euro ma tanto sdegno attorno ad un furto consumato ai danni della chiesa San Vincenzo dè Paoli di Villa Castelli. Ignoti si sono introdotti venerdì notte nei locali portando via dalle cassette delle offerte circa 100 euro e provocando danni per qualche migliaia di euro. Il fatto è stato denunciato via social dal parroco don Antonio Andriulo. I ladri hanno devastato tutti i locali, non risparmiando nemmeno il centro della Caritas. E' stato il parroco ad accorgersene della porta forzata la mattina successiva intorno alle 6 notando, inoltre, una grata segata della finestra dell'ufficio del vice parroco dove cassetti e armadio erano stati aperti. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avviato le indagini, acquisendo già alcune immagini della videosorveglianza privata attorno alla chiesa. Il sindaco Giovanni Barletta ha espresso solidarietà e vicinanza al parroco: "Io e tutta l’amministrazione comunale condanniamo questo gesto inaccettabile. Sono fiducioso che le forze dell’ordine risaliranno a chi ha commesso questo atto vandalico riportando la tranquillità e la sicurezza in città."