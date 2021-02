In casa aveva droga e il libro contabile dello spaccio, arrestata e rimessa in libertà

VILLA CASTELLI - I carabinieri della stazione di Villa Castelli hanno arrestato una 37enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, la donna, nella mattinata di ieri, giovedì 11 febbraio, a seguito di una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, è stata trovata in possesso di 20 grammi di marijuana e vario materiale per la pesatura e il confezionamento. Tutto era nascosto all’interno della camera da letto. Nel soggiorno, invece, è stato rinvenuto un libro contabile dell’attività di spaccio e la somma contante di 375 euro ritenuta provento dell’attività illecita. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. La donna è stata rimessa in libertà.