Incidente stradale simulato, due denunciati dopo gli accertamenti

VILLA CASTELLI - I carabinieri della Stazione di Villa Castelli, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata dalla società assicurativa "Groupama Assicurazioni spa", sede di Roma, per il tramite di un legale di Villa Castelli hanno denunciato in stato di libertà per truffa un 27enne di Scafati (Salerno) e un 31enne di Palma Campana (Napoli). In particolare, i due uomini hanno richiesto un rimborso alla compagnia assicurativa, per un incidente stradale simulato a Palma Campana il 13 febbraio 2019.