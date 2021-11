Non si ferma all'alt e tenta la fuga: l'auto era senza assicurazione, lui senza patente

VILLA CASTELLI - I carabinieri della stazione di Villa Castelli hanno arrestato un 34enne residente a San Marzano di San Giuseppe (Taranto) domiciliato a Francavilla Fontana, per resistenza a pubblico ufficiale, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, guida senza patente.

In particolare, l’uomo,sprovvisto di patente di guida perchè mai conseguita, in una via del centro abitato, a bordo della sua autovettura, non si è fermato all’alt imposto dai militari e si è dato alla fuga, per poi essere raggiunto e bloccato dopo un inseguimento di circa 10 chilometri, terminato a Grottaglie (Taranto).

Il veicolo, sprovvisto di regolare copertura assicurativa, è stato sequestrato e affidato al custode giudiziale al proprietario. L’uomo è finito agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.