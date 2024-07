Provano ad appiccare il fuoco al campetto: incendio domato dai cittadini

VILLA CASTELLI - Hanno provato ad appiccare il fuoco a un campo di calcetto, situato all'interno della villa comunale "Madre Teresa di Calcutta", ma alcuni avventori hanno subito domato le fiamme. Un "semplice" atto vandalico o altro? Al momento è presto per avanzare qualsivoglia ipotesi, dato che l'episodio è accaduto nella tarda serata di ieri, martedì 2 luglio 2024, a Villa Castelli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana, reparto radiomobile.

È successo tutto intorno alle 23:30, non c'era molta gente in giro a Villa Castelli. Alcuni passanti hanno notato il principio di rogo e hanno deciso di intervenire. Lo hanno domato con l'acqua. I danni sono stati limitati al pavimento del campetto, complice inoltre la pioggia caduta nelle ore precedenti. Ovviamente, sono stati allertati i carabinieri, che stanno procedendo con le investigazioni a 360 gradi, per risalire agli autori. Occorre valutare se alcune telecamere degli impianti di videosorveglianza posizionati nelle vicinanze abbiano ripreso scene interessanti dal punto di vista investigativo.

Sul posto si è recato anche il sindaco di Villa Castelli, Giovanni Barletta. Il commento del primo cittadino è il seguente: "Sono episodi che non dovrebbero mai accadere, anche perché si danneggia un bene pubblico, della collettività. Comunque, nutro massima fiducia nell'operato delle nostre forze dell'ordine, ci affidiamo a loro". I campi e la stessa area verde sono stati interessati da lavori di ammodernamento nel 2020. I danni, come detto, sono limitati. All'indomani, alcuni ragazzini erano già sul campett a divertirsi rincorrendo un pallone da calcio.