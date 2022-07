Incendio in un residence chiuso a Villanova: indaga la polizia

OSTUNI - Un incendio è divampato ieri pomeriggio (domenica 17 luglio 2022) all'interno di un residence chiuso in località Camerini a Villanova, marina di Ostuni. Nella struttura, chiusa da un paio di anni, le fiamme hanno interessato alcuni spazi un tempo adibiti ad hall ed a sala ristorante. Ignote le cause del rogo sulle quali sono in corso indagini da parte degli agenti del commissariato di Ostuni, diretti dal vice questore Andrea Toraldo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, per domare le fiamme impedendo che si propagassero anche all'esterno dove è presente una folta vegetazione. Danneggiate alcune aree interne. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'edificio.