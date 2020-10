Due vini di Tenute Lu Spada premiati al concorso nazionale di Vinoway

Prestigioso riconoscimento a due vini di Tenute Lu Spada nel concorso nazionale di Vinoway a cui hanno partecipato le più importanti cantine italiane e pugliesi.Tuffetto, il rosato biologico di Negroamaro IGT Salento 2019 e Masada, il rosso di Negroamaro Doc Brindisi 2017, sono stati premiati con un lusinghiero punteggio, il rosato con 93/100 e il rosso Doc Brindisi con 90/100. Carmine Dipietrangelo amministratore di Tenute Lu Spada ha espresso la soddisfazione per questo risultato che premia l’impegno, il lavoro e la passione che contraddistinguono il progetto aziendale teso a valorizzare il territorio di Brindisi e i suoi vitigni autoctoni come il Negroamaro, il Susumaniello e la Malvasia nera.

Tuffetto e Masada, dice Dipietrangelo, sono espressione della collezione dei vini aziendali e delle proprie etichette scelte in coerenza con un progetto pensato e già in fase di realizzazione che può essere sintetizzato in “natura e storia” dove c’è paesaggio, territorio, clima e sole. Elementi questi che fanno del vino di Brindisi, città dalla storia millenaria e da sempre terra di vini, un’eccellenza del Salento. Tuffetto, nome di un uccello migratore che sverna e nidifica nel bacino del Cillarese, si richiama alla natura e alla biodiversità che circondano i vigneti, coltivati in biologico, ubicati a ridosso dell’area faunistica protetta del Cillarese.

Il rosato ha ottenuto un punteggio tra i più alti ed è stato premiato con queste valutazioni: Rosa cerasuolo dai riflessi rubini. Stuzzicante olfazione di un frutto polposo e succoso. Fragoline selvatiche, more e lamponi. Mostarda di frutti di bosco, note balsamiche e mentolate. Affascinanti note di erbette aromatiche mediterranee come salvia e rosmarino. Finale che ripropone il mirto. Sorso pieno, ricco di volume e struttura. La freschezza funge da caposaldo in una armonica melodia, elegante e moderna. Vino che sfuma in una nota finale calda, lunga e affascinante.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Masada, vino rosso DOC fa parte invece delle etichette che si richiamano alla storia millenaria del vino della città di Brindisi. Già riconosciuto nella Top Hundred 2020 tra i migliori vini d’Italia nella selezione di Golosaria ed inserito come “fuori di top” all’interno della guida del Golosario, è stato premiato con queste valutazioni: All’esame visivo si annuncia con un colore rosso rubino vivo con riflessi granati. Il bouquet di profumi che sviluppa al naso si presenta elegante e variegato con note che partono dal frutto maturo per virare verso sfumature speziate di caffè tostato con lievi ritorni balsamici. Marcato dall’ottima struttura, rivela un sorso ricco e consistente con un ottimale rapporto di freschezza e sapidità. Quadro tannico consistente che si concederà nel tempo. Un vino con un finale molto persistente e con una deliziosa chiusura di bocca.