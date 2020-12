Viola il coprifuoco e per evitare la multa minaccia i carabinieri

ERCHIE - Un 24enne di Erchie è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione per minaccia a pubblico ufficiale. Il giovane è stato trovato fuori casa alle 22:30 del 7 dicembre scorso. Orario non consentito dalle misure anti contagio che prevedono il coprifuoco alle 22. Era a spasso in una via del centro senza giustificato motivo. Allo scopo di intimidire i militari per evitare la contestazione della sanzione amministrativa per la violazione delle misure anti Covid–19, li ha minacciati.