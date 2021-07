In giro a Brindisi nonostante le fosse stato vietato ritornarci, denunciata

BRINDISI - I carabinieri della locale compagnia – sezione radiomobile hanno denunciato una nomade 43enne residente a Noto (Siracusa), per non aver osservato il divieto di far ritorno nel comune di Brindisi poiché ritenuta dedita ad attività delittuose. In particolare, durante il controllo alla circolazione stradale, i militari hanno accertato che la donna stava circolando per le vie della città, insieme al proprio coniuge che guidava l'auto, nonostante fosse destinataria di un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Brindisi per la durata di 3 anni, notificatole nell’anno 2018.