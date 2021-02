Viola più volte l'obbligo di dimora, domiciliari per un cellinese

CELLINO SAN MARCO - Arresti domiciliari per il 40enne cellinese Gianmarco Caldiron per aver più volte violato l'obbligo di dimora cui era sottoposto. L' ordinanza di applicazione della misura coercitiva degli arresti domiciliari, eseguita dai carabinieri, è stata emessa dalla Corte d’Appello di Lecce in seguito alle ripetute violazioni delle prescrizioni imposte con la precedente misura. Al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la sua abitazione, in regime di arresti domiciliari. Caldiron il 23 gennaio scorso si era reso protagonista di un inseguimento con i carabinieri a bordo della sua Alfa Giulietta che si concluse con un incidente. Fu arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.