Sicurezza sul lavoro: denunciato titolare di uno stabilimento balneare

TORRE CANNE – Denunciato il titolare di uno stabilimento balneare di Torre Canne, marina di Fasano, per violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di laoro. A seguito di una ispezione all’interno del lido, i carabinieri della stazione di Pezze di Greco, in sinergia con i colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro di Brindisi, hanno appurato che l’uomo, un 61enne, non aveva aggiornato il documento di valutazione dei rischi alla luce dell’attività lavorativa svolta dai propri dipendenti.