Violazione della sicurezza sui luoghi di lavoro: denunciato un 71enne

FASANO - Sicurezza sul luogo di lavoro, nei guai il presidente del cda di un'azienda. A Fasano, i carabinieri della locale stazione, del nucleo ispettorato del lavoro di Brindisi e della stazione forestale di Ostuni hanno denunciato in stato di libertà un 71enne del luogo, presidente del consiglio d'amministrazione di un'azienda che si occupa della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli.

In particolare, l'uomo ha violato la normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per non aver adeguato gli spogliatoi, non aver informato, formato e addestrato i propri dipendenti, aver utilizzato due carrelli elevatori con le dotazioni tecniche non a norma.