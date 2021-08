Lavoratore "in nero" e altre irregolarità in un lido: denunciato il gestore

Controllo dei carabinieri in uno stabilimento balneare del Pilone, marina di Ostuni. Inflitta anche una sanzione al gestore

OSTUNI - Nei guai un altro gestore di uno stabilimento balneare di Ostuni. In località Pilone sono state infatti riscontrate varie violazioni da parte del titolare di un lido, a seguito di un'ispezione effettuata da personale della locale stazione dei carabinieri, in sinergia con il Nucleo ispettorato del lavoro di Brindisi e con la stazione carabinieri forestali di Ostuni.

L’imprenditore è stato denunciato a piede libero per: il mancato avvio di un dipendente alla prescritta visita medica, con conseguente ammenda; l’impiego di un dipendente in “nero”; la rimozione del documento di valutazione del rischio dal luogo di lavoro. Allo stesso è stata inoltre inflitta una sanzione amministrativa. Alla fine del mese di luglio sorte analoga toccò al proprietario e al gestore di un lido di Rosa Marina, ai quali furono contestate numerose irregolarità, anche per mancato rispetto delle norme anti Covid.