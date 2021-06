Violazioni sicurezza sui luoghi di lavoro: nove denunce, 100mila euro di sanzioni

BRINDISI - Nove persone denunciate, tra imprenditori edili e commercianti, nell'ambito di un servizio operato nel Brindisino dal Nucleo ispettorato del lavoro di Brindisi e dai colleghi del Gruppo operativo tutela del lavoro di Napoli, nell'ultima settimana.

I militari dell'Arma, impegnati in tutta una serie di attività ispettive, hanno riscontrato diverse violazioni inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro: 13 in totale le aziende controllate nei diversi comuni del Brindisino; su 26 lavoratori assoggettati a verifica, 11 sono risultati irregolari e alcuni di loro addirittura in nero. Di conseguenza, è scattata a carico dei responsabili delle attività tutta una serie di sanzioni sia penali che amministrative. Per quanto concerne quelle penali, sono stati redatti verbali per circa 65mila euro. Invece, sono state inflitte sanzioni amministrative per circa 40mila euro. Simili e capillari controlli - finalizzati alla tutela del lavoro e della concorrenza leale tra imprese - proseguiranno incessantemente anche nei prossimi giorni e saranno destinati a essere intensificati nel periodo estivo.