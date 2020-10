Sicurezza sul luogo di lavoro: nei guai un imprenditore brindisino

BRINDISI – “Non aveva provveduto a effettuare adeguata e sufficiente valutazione dei rischi per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”. Per questo i carabinieri della stazione di Brindisi centro, unitamente ai colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro, hanno denunciato il titolare di un’attività commerciale di Brindisi. La segnalazione all’autorità giudiziaria è giunta a conclusione di un servizio di controllo delle attività produttive, industriali e commerciali.

Oltre alla denuncia, all’imprenditore è stata contestata anche una violazione amministrativa per non aver previsto un locale adibito a spogliatoio per garantire ai dipendenti il deposito degli indumenti, nonché per non aver provveduto alla costituzione di un comitato per la verifica e l’applicazione delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza al momento non nominato.