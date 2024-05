Violenta aggressione in piazza: ragazza denunciata, spunta il video

FRANCAVILLA FONTANA - Sembra un giovedì sera tranquillo, in piazza Umberto I, cuore della movida di Francavilla Fontana. La primavera è arrivata anche sotto i portici, una ragazza di circa 23 anni è lì. Le si avvicina una coetanea, nella mano destra ha una bottiglia di vetro. Sono da poco passate le 20 del 21 marzo 2024 e quel giovedì diventa tutt'altro che tranquillo.

A più di un mese di distanza dagli eventi, spuntano fuori le immagini di una telecamera che hanno inquadrato la scena. Il video dura meno di un minuto, ma è denso. La seconda ragazza (24enne) ha aggredito con violenza la prima, provando anche a lanciarle contro una sedia. La vittima se la caverà con una prognosi di sette giorni. E denuncerà, due giorni dopo, la coetanea per lesioni personali e minaccia.

Sulla vicenda hanno fatto luce i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana. Il video dovrebbe essere stato girato da una telecamera privata, appartenente a un esercente della piazza. Le immagini hanno fatto solo oggi, giovedì 2 maggio 2024, il giro delle chat. E' possibile ricostruire con chiarezza la dinamica proprio grazie al video. Si scoprirà in seguito che l'aggressione è scaturita da vicende futili e meramente private.

La prima ragazza sembra parlare con qualcuno fuori dall'inquadratura. Si avvicina la seconda e, dopo un rapido scambio di battute, parte l'aggressione: prima un colpo con la mano sinistra, poi con la destra, quella che impugna la bottiglia di vetro. Le due si avvinghiano, la vittima prova a difendersi, ma l'altra è una furia. Alcuni ragazzi accorrono per separarle.

Non è facile, ma l'obiettivo sembra raggiunto, eppure l'animo di chi aggredisce non si placa. La ragazza che poi sarà denunciata si divincola, prende la sedia di un locale e prova anche a lanciarla all'indirizzo della vittima. Gli astanti riescono in qualche modo a evitare il lancio e altri danni. Fine delle riprese diffuse. Sono 50 secondi scarsi, ma lasciano il segno negli spettatori.