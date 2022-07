Aggressioni e bullismo in città: convocato vertice in prefettura

BRINDISI – Dopo gli episodi di violenza verificatisi negli ultimi giorni in città, saranno con ogni probabilità intensificati i servizi di controllo del territorio. La questione sarà al centro di un comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica convocato per mercoledì prossimo (21 luglio) presso la prefettura di Brindisi. E’ stato il sindaco Riccardo Rossi a chiedere la convocazione del tavolo, proprio sull’onda dello sdegno suscitato dal pestaggio di due 14enni avvenuto sabato scorso in piazza Vittoria, preceduto nelle settimane precedenti da altre scorribande dei bulli.

Si tratta di fenomeni che interessano, purtroppo, non solo i luoghi di ritrovo del centro storico. Minacce e intimidazioni da parte delle gang sono anche segnalate nei pressi del Monumento al marinaio, come testimoniato da un lettore. Tali problematiche saranno esaminate “congiuntamente con le forze di polizia – si legge in una nota della prefettura - anche sulla base di quanto previsto dal ‘Patto per la Sicurezza Urbana’, recentemente stipulato con il Comune, allo scopo di pianificare una ulteriore intensificazione dei servizi già implementati per l’avvio della stagione estiva”.

Uno degli obiettivi del patto per la sicurezza sottoscritto lo scorso 26 maggio, del resto, è proprio quello di porre un freno agli eccessi della movida, attraverso il contrasto alla somministrazione di alcolici ai minorenni. Previste inoltre ulteriori iniziative volte a riqualificare i quartieri considerati più a rischio, tramite anche il potenziamento dell’impianto di pubblica illuminazione.

Riccardo Rossi ha ricordato lunedì scorso, durante la seduta del consiglio comunale di Brindisi, che il cosiddetto Daspo urbano è uno degli strumenti a disposizione del questore per tenere alla larga da alcune zone delle citta determinati soggetti individuati come responsabili di episodi di violenza.