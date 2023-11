Violenze contro gli interisti, due assoluzioni. Tra le vittime una fasanese

FASANO - Assolti per non aver commesso il fatto. Stefano Vernole, 32enne, ed Erihs Spedicato, 23enne, entrambi di Lecce, difesi dall’avvocato Giuseppe Milli, erano finiti a processo per alcune intemperanze avvenute durante Lecce-Inter, gara risalente al 19 gennaio del 2020.

La partita finì con il risultato di parità, 1 a 1. E in Curva Sud, nella quale vi fu una commistione di tifoserie, visto che si trovavano anche diversi sostenitori dei nerazzurri (al di là del settore ospiti specifico, quello visibile nella foto, ndr), si scatenarono diversi episodi di violenza. Episodi nei quali, però, secondo quanto emerso nel processo celebrato in ordinario davanti alla seconda sezione collegale del Tribunale di Lecce, Spedicato e Vernole non avrebbero concorso con Alessandro Capone, 54enne, quest’ultimo già condannato in abbreviato a tre anni e otto mesi e che nel frattempo ha promosso appello contro la sentenza con il suo legale, l’avvocato Paolo Spalluto.

Il putiferio scoppiò quando al 72esimo Bastoni portò in vantaggio gli ospiti (la gara fu poi riportata sui binari del pareggio da Mancosu al 77esimo). In quel momento, si accese una lite tra tifosi di opposte tifoserie dal quale scaturirono le indagini della Digos, i cui esiti vennero rivelati il successivo 31 gennaio, nel corso di una conferenza stampa in questura.

Lesioni aggravate, rapina aggravata consumata e tentata rapina ai danni di una donna originaria di Fasano e due altri tifosi interisti, tra cui un minore di Conversano, le accuse. Nel lungo dibattimento, l’avvocato Milli ha dimostrato l’innocenza di Vernole e Spedicato, in particolare avvalendosi di una perizia tecnica su quello che, in sostanza, è stato l’unico elemento di prova: un video amatoriale di uno spettatore, acquisito dalla Digos. Sono stati ascoltati poliziotti e steward presenti quel giorno nello stadio, ma la perizia in favore degli imputati non è stata scardinata.

I testimoni delle persone offese, invece, hanno riferito circostanze del tutto differenti da quelle che si notavano dalla visione del video. Ulteriore tassello che ha definitivamente corroborato l’innocenza del Vernole e dello Spedicato è stata la strategia difensiva finalizzata all’esame dei testimoni attraverso la comparazione contestuale tra quanto da loro riferito, le immagini che scorrevano e i fotogrammi da esse estrapolate.

In questi quattro anni gli imputati ne hanno scontati nel frattempo ben tre di Daspo con obbligo di firma, senza possibilità di poter essere indennizzati o risarciti, rimarca l’avvocato Milli, secondo il quale avrebbero subito anche una gogna mediatica dovuta proprio alla conferenza stampa. “Vederli in lacrime alla lettura della sentenza mi ripaga di tanto lavoro”, commenta il legale. “Sia da monito a coloro che troppo frettolosamente condannano prima di un giudizio del giudice anche se il rammarico è tanto poiché indagini più serene avrebbero certamente evitato quest’ennesimo danno a carico di tifosi che, come sempre, pagano in anticipo senza possibilità di difesa – conclude Milli – e solo dopo molto tempo, a costo di tanto dolore sofferto, poi vedono trionfare la giustizia”.