D'Attis in visita alla compagnia carabinieri di San Vito dei Normanni: "Lo Stato vi è grato"

SAN VITO DEI NORMANNI - Il deputato Mauro D'Attis (Forza Italia) ha visitato stamattina (lunedì 25 settembre) la caserma della compagnia dei carabinieri di San Vito dei Normanni, impegnati in un'inchiesta contro lo Scu che lo scorso luglio è sfociata nell'operazione "The Wolf" e nei giorni scorsi anche nelle indagini sulla morte di una donna trovata carbonizzata in una villetta nelle campagne di San Michele Salentino.

"Ho rappresentato la gratitudine dello Stato - afferma D'Attis - a tutti gli uomini che hanno operato e operano quotidianamente nel contrasto alla criminalità e alla mafia. Un sentito ringraziamento per tutti quindi al provinciale di Brindisi, colonnello Leonardo Acquaro, al comandante della Compagnia, capitano Vito Sacchi, al tenente Alberto Bruno (comandante del Nor, ndr), in prossimità di altro incarico. Con me in questa visita il Sindaco di San Vito dei Normanni, Silvana Errico".