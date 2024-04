G7, il comandante Legione carabinieri Puglia in visita alla stazione di Ostuni 

OSTUNI - Ieri, giovedì 4 aprile 2024, il generale di brigata Ubaldo Del Monaco, comandante della Legione carabinieri Puglia, ha visitato la stazione di Ostuni. L’alto ufficiale è stato accolto dal comandante della Stazione Luogotenente carica speciale Federico Sabatelli. Il generale si è intrattenuto con i militari, cui ha rivolto espressioni di ringraziamento e apprezzamento per l’efficace opera di prevenzione e repressione dei reati attuata quotidianamente sul territorio. In particolare, si è soffermato sull’imminente e importante evento straordinario del G7, che si terrà nella provincia di Brindisi nel prossimo mese di giugno, e che vedrà la Citta di Ostuni come scenario dove verranno ospitati alcuni momenti legati al vertice mondiale.

Il comandante di Legione, inoltre, ha ribadito l’importanza di proseguire e intensificare ulteriormente gli incontri informativi dedicati soprattutto alle fasce più vulnerabili della popolazione, in particolare agli anziani, al fine di “formarli” e fornire suggerimenti su come riconoscere e fronteggiare eventuali tentativi di truffe.

Si è soffermato, altresì, sulla figura del carabiniere, quale operatore sociale e sostegno perenne alla collettività, sottolineando l’importanza dell’ascolto quale primaria qualità che tutti i militari, di ogni ordine e grado, devono assicurare al cittadino oltre a servire l’intera comunità, che ci è affidata, con entusiasmo ed essere sempre di esempio, in servizio e fuori servizio, al fine di accrescere nella cittadinanza la considerazione e la fiducia nell’Arma dei Carabinieri.

Il generale ha anche evidenziato l’importanza della stazione quale primo presidio dello Stato sul territorio, volto costantemente alle esigenze dei cittadini e dei suoi “servizi di prossimità” alla popolazione, che, di fatto, sono la prima strategia d’impatto per contrastare alla base, sin dal loro nascere, anche le più complesse dinamiche criminali.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui