Alla vista dei carabinieri nascondono ordigni artigianali in canalina elettrica

BRINDISI - Alla vista dei carabinieri hanno tentato di nascondere un paio di ordigni artigianali in una canalina dell'impianto elettrico di un condominio. Ma questo escamotage non ha evitato la denuncia. Due persone, già note alle forze dell'ordine, sono accusate di possesso di artifizi artigianali. L'intervento risale alla serata di domenica scorsa al quartiere Paradiso a Brindisi e rientra in un servizio straordinario di controllo del territorio disposto in previsione del G7 in programma dal 13 al 15 giugno prossimi. L'attività di monitoraggio è stata effettuata dai carabinieri della Compagnia intervento operativo di Napoli, che da giorni supportano i colleghi brindisini. In tutto sono stati sequestrati tre ordigni artigianali.

