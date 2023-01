Volantini inneggianti al nazismo all'esterno di parco Di Giulio: indaga la polizia

BRINDISI – Due volantini con svastica ben in vista, di cui uno con un’illustrazione razzista e antisemita. La scoperta è stata fatta stamattina (martedì 17 gennaio) in via Bruno Buozzi, lungo il perimetro di parco Di Giulio. Si tratta di due fogli formato A4 attaccati con del nastro isolante su una cassetta per contatori dell’Enel. Questa si trova a ridosso della recinzione del polmone verde. Alle spalle c’è il campo di calcio dell’oratorio. Di fronte, al pian terreno di una palazzina, si trova la sede di un patronato Caf.

Al centro di un foglio campeggia la scritta “Italiani, alzate la testa!”. Sulla parte superiore del volantino si vede una svastica, simbolo del partito Nazista. Su quella inferiore una scritta che rimanda alla Url di una pagina web. La stessa Url si trova sul foglio adiacente, sovrastata da un disegno che richiama uno dei periodi più bui della storia dell’umanità, segnato dalle persecuzioni razziali e dall’orrore dei lager. La Url appartiene invece a una pagina web che richiama il mondo dell'estrema destra americana, dove sono state caricate delle foto che ritraggono Eva Braun, compagna e moglie (nei loro ultimi giorni di vita) di Hitler.

I due manifesti, da quanto appreso, sono stati acquisiti dalla Digos della questura di Brindisi, che indaga sull'accaduto.