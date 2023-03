Volo Brindisi-Linate cancellato: compagnia aerea deve risarcire due passeggeri

BRINDISI - Lo scorso 23 marzo, il giudice di pace di Brindisi – Cosimo Merico – ha accolto la domanda proposta da due passeggeri del volo aereo W6 5508 della Wizzair Hungary Ltd, con partenza l’8 giugno 2022 da Brindisi e arrivo previsto a Milano Linate, ai quali è stata negata la partenza in seguito alla cancellazione del volo per lo sciopero indetto nella medesima giornata dai controllori del traffico aereo in tutta Italia.

La vicenda giudiziaria trae origine dalla decisione adottata dalla compagnia ungherese di cancellare un volo che al contrario doveva essere garantito: la partenza da Brindisi, infatti, era prevista per le ore 9:45 mentre l’orario di inizio dello sciopero era stato fissato a partire dalle ore 10:00 dell’8 giugno 2022. La compagnia Wizzair, tuttavia, aveva disposto la cancellazione del volo aereo.

I passeggeri brindisini, difesi dall’avvocato Giorgio Ingrosso del Foro di Brindisi, hanno deciso così di citare in giudizio la WIzzair Hungary Ltdchiedendo al giudice di pace la condanna al risarcimento dei danni patiti a causa e in conseguenza dell’inadempimento posto in essere dalla compagnia. Si è così costituita in giudizio la Wizzair chiedendo il rigetto della domanda proposta dai passeggeri, asserendo che la cancellazione del volo era stata determinata dallo sciopero indetto per quella giornata.

La pronuncia è arrivata dopo circa un anno: il giudice di pace di Brindisi, pronunciandosi sulla domanda proposta dai brindisini e in totale accoglimento delle argomentazioni svolte dalla difesa, ha dichiarato provato e non contestato l’assunto che “la cancellazione del volo era avvenuta a causa dello sciopero indetto dai controllori del traffico aereo che però partiva dalle ore 10:00, mentre la partenza del volo prenotato dagli attori era fissata alle ore 9:45 del 8 giugno 2022”.

Sulla scorta di tali argomentazioni, dunque, il giudice di pace di Brindisi ha disposto la condanna della compagnia aerea Wizzair Hungary Ltd al risarcimento dei danni patiti dai passeggeri a causa e in conseguenza della cancellazione del volo aereo, quantificandoli in 2.126,86 euro, oltre che al pagamento delle spese e competenze processuali.