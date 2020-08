Un volo di sette metri dalla scogliera, tratto in salvo un 38enne

MELENDUGNO - Momenti di panico oggi nel primo pomeriggio a Torre San’Andrea, a pochi chilometri da Torre Dell’Orso, marina di Melendugno, dove un 38enne di Mesagne è caduto dalla scogliera, da una altezza di almeno sette metri, finendo sugli scogli sottostanti. L’impatto al suolo è stato rovinoso: il malcapitato ha riportato ferite gravi al bacino e non riusciva a deambulare. Il mare agitato ha reso difficoltose le operazioni di soccorso per le quali sarebbe stato necessario l’impiego di un elicottero, ma i tempi d’attesa del velivolo erano di almeno un’ora, così si è deciso di non perdere minuti preziosi e d’intervenire via mare con una motovedetta della Guardia Costiera di Otranto.

La manovra è stata complicata, in considerazione della presenza di scogli e di una risacca molto forte. Ma, nonostante le avversità, l’esito è stato positivo: il 38enne è stato recuperato e, una volta a bordo, è stato trasferito nel porto di Otranto per poi essere accompagnato (in codice giallo) nell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per sospetta frattura del bacino dagli uomini del 118, tra i primi ad aver raggiunto il posto, anche con un’idromoto, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Maglie, dopo la richiesta d’aiuto giunta dalla persona, pare la fidanzata, che era con l’uomo.