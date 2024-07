Gli incendi non danno tregua: volontari e cittadini salvano un parco giochi

TORRE SANTA SUSANNA – Le fiamme sono arrivate a pochi metri dal parco giochi, ma il peggio è stato scongiurato grazie all’intervento di un cittadino e di un’associazione di Protezione Civile. Un incendio di sterpaglie ha messo in pericolo l’area attrezzata per bambini di parco Antonio De Stradis, alle spalle del palazzetto dello sport di Torre Santa Susanna.

Il vento e il caldo asfissiante non concedono tregua. Anche la giornata odierna è segnata da decine di roghi. Uno dei fronti si è aperti anche nella periferia di Torre. Il primo ad accorgersi dell’incendio, poco prima delle 16, è stato un agricoltore. Questi ha subito chiamato i vigili del fuoco. Ma i pompieri del comando provinciale di Brindisi erano già alle prese con molti altri interventi in ogni angolo della provincia, fra cui anche un incendio che ha lambito la pineta del santuario di Sant’Antonio, a San Pancrazio Salentino. Tutte le squadre erano già impegnate. Ci sarebbe voluto un bel po’ per raggiungere anche Torre Santa Susanna.

A quel punto si è attivato il vicesindaco Nico Tieni, che ha chiamato la locale associazione di Protezione civile inserita nella campagna estiva anti incendi boschivi, il “Cuore di Antonio Bianco a braccia aperte”, che ha ottenuto dalla sala operativa regionale della Protezione civile il via libera per l’intervento. Una volta sul posto, i volontari hanno domato rapidamente le fiamme.

“Ringrazio pubblicamente – afferma il vicesindaco Tieni – l’associazione e i cittadini che si sono attivati per mettere in salvo il parco”.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui

Seguici gratuitamente anche sul canale Facebook: https://m.me/j/Abampv2kioahdYYR/