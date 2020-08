Incendio nei pressi di una masseria: provvidenziale la Protezione Civile

SAN PANCRAZIO SALENTINO - I volontari della Procivarci di Erchie e della Protezione Civile di San Donaci hanno spento un incendio che ha interessato un'area di 40 ettari, tra stoppie e sterpaglia, nei pressi di masseria Maddaloni, sulla provinciale che collega San Pancrazio Salentino a Mesagne. L'associazione è stata allertata intorno alle ore 13:30 dalla sala operativa della Protezione Civile Puglia di Bari.

Una volta giunta sul posto, l'associazione ha chiesto e ottenuto, sempre da Bari, l'invio un'altra squadra della Protezione civile di San Donaci. I volontari hanno lavorato sodo fino alle 17.30 per spegnere le fiamme che stavano per addentrasi in un uliveto.