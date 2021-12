Si apre voragine nell'asfalto e Autospurgo resta incastrato: intervengono i vigili del fuoco

TORCHIAROLO - Intervento dei vigili del fuoco attorno alle 3 di oggi, giovedì 30 dicembre, in via Don Minzoni a Torchiarolo dove un mezzo pesante (si tratta di un camion autospurgo) è rimasto incastrato in una voragine apertasi improvvisamente nell'asfalto. Sul posto si è recata una squadra con il supporto dell'autogru che ha provveduto a rimuovere il camion. La strada è stata chiusa.