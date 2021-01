La nipote non le restituisce i soldi: zia le danneggia citofono e auto

TORCHIAROLO – Prima le ha danneggiato il citofono. Poi l’auto. Così una zia 87enne di Torchiarolo ha sfogato la sua rabbia contro una nipote che non le aveva ancora restituito un prestito da 10mila euro. L’episodio si è svolto venerdì scorso (8 gennaio) a Torchiarolo. La pensionata da quanto accertato dai carabinieri della locale stazione, nelle settimane precedenti, in più tranche, aveva prestato la somma di 10mila euro alla nipote, supportandola in una situazione di difficoltà economica. Ma il debito non è stato mai estinto.

Per questo l’anziana, su tutte le furie, si è recata davanti all’abitazione della nipote e si è scagliata contro il citofono, per poi prendere di mura anche l’auto in sosta. La vittima si è recata presso la caserma dei carabinieri per sporgere querela a carico della parente. Dopo una serie di accertamenti investigativi, i militari hanno proceduto con una denuncia a piede libero a carico della zia, per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose e danneggiamento aggravato.