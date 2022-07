Alici fritte, i consigli utili per cucinare un piatto gustoso

BRINDISI - C'è chi dice che la frittura renda ogni alimento buonissimo. Allora - nel caso in cui le alici marinate non facciano al caso vostro - può essere ideale proporre questa pietanza in forma diversa.

Le alici fritte sono utilizzate - spesso - come antipasto o secondo piatto. Risultano offerte, il più delle volte, insieme alla classica frittura di pesce, che comprende anche calamari e gamberi.

Quando mangiarle

Le acciughe (o alici) sono tra le pietanze maggiormente gustate durante il perido più caldo dell'anno. Non a caso, la loro riproduzione avviene tra i mesi di aprile ed ottobre. Ad essere pignoli, qualche esperto potrebbe contestare tale affermazione, sostenendo che la fase migliore per poterle assaporare si conclude a giugno. A maggior ragione può essere utile sapere come preparare - dando un sapore convincente - una pietanza che arriva sulla propria tavola, anche dopo aver oltrepassato questo periodo.

Una semplice ricetta - proposta di seguito - sintetizza i passaggi principali per la preparazione delle squisite "alici fritte", come vuole la tradizione locale.

Ingredienti

1 kg di alici

500 g di aceto

2 cipolle

200 g di olio extravergine di oliva

1 spicchio d’aglio

prezzemolo e alloro

Preparazione

Per prima cosa è opportuno pulire le alici, cercando di togliere in modo appropriato la testa e le interiora. Dunque, lavare il pesce con acqua fredda ed asciugarlo mediante un foglio di carta assorbente. Il secondo passaggio è quello di prendere una ciotola ed unire la farina 00 con quella di semola. Poi miscelare il composto.

A questo punto si possono passare le alici nella farina. E' necessario - ora - far scaldare una quantità abbondante di olio di semi in una pentola, per poi versale le alici infarinate.

Quando l'alimento avrà raggiunto la classica tonalità "color oro", si possono scolare e asciugare in dei fogli di carta paglia. Aquesto punto, dopo averle impiattate, basterà un pizzico di sale e qualche scorza di limone accanto per donare al pasto un'aspetto tutto brindisino.