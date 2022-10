Campionato Italiano Giovani Macellai, in semifinale un giovane brindisino

Antonio Prete, giovane macellaio di San Michele Salentino, si è aggiudicato il secondo posto alla tappa pugliese del Campionato Italiano Giovani Macellai che si è disputata ieri, domenica 16 ottobre 2022, negli spazi della Fiera del Levante. Il primo posto è andato a Fabrizio Colazzo di Maglie. La manifestazione è organizzata da Federcarni ed è dedicata ai giovani macellai italiani Under 35. Una sfida a suon di coltelli tra giovani e promettenti imprenditori della macelleria in occasione della 85esima Campionaria che, per la prima volta, ha ospitato a Bari la quinta tappa della seconda edizione del Campionato italiano dei giovani macellai organizzato in collaborazione con Federcarni Bari e Confcommercio Bari-Bat. Antonio Prete disputerà la semifinale che si terrà il prossimo 13 novembre a Catania.

La manifestazione ha visto la partecipazione di 12 giovani macellai tra 17 e 35 anni impegnati in una prova di tre ore al termine della quale una giuria qualificata, capitanata da un presidente d'eccezione e composta da chef, macellai professionisti e rappresentanti delle istituzioni, ha espresso un voto da 1 a 5 coltelli sui seguenti aspetti: il disosso, il sezionamento, la manualità nel taglio e nella legatura, ordine e pulizia, minimo scarto, inventiva e fantasia, presentazione, degustazione. Una competizione unica per valorizzare i giovani talenti locali della macelleria e avvicinare il grande pubblico e i professionisti del settore.

"Noi puntiamo molto sui giovani per inserirli in un settore importante ed essenziale, un settore in cui c'è lavoro, c'è richiesta, che sta migliorando in qualità e che richiede quindi una formazione continua anche in termini di creatività", ha commentato il presidente di Federcarni Bari, Tommaso Romano. "Come Federazione ci siamo dati l'obiettivo di dare ai giovani una formazione generale, culturale e scientifica su tutto ciò che rappresenta il prodotto carne, perché il settore ormai richiede macellai sempre più professionisti, più specializzati e più informati. Per questo giriamo per le città d'Italia, per incontrare giovani macellai, motivarli e creare nuove opportunità di lavoro".