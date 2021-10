Campionato mondiale panettone, per un cegliese doppia medaglia di bronzo

OSTUNI - Al Campionato Mondiale Panettone 2021, organizzato dalla Federazione internazionale pasticceria gelateria cioccolateria (Fipgc), il maître pasticciere del “Gran Bar” di Ostuni, originario di Ceglie Messapica, Damiano Suma, si conferma anche in questa edizione tra i migliori pasticcieri in ambito internazionale, conquistando ben due medaglie di bronzo, nella categoria panettone “Classico” e “Innovativo”, uno sbalorditivo lievitato fatto con caffè, caramello, cioccolato fondente e il suo lievito madre naturale.

Una prestigiosa riconferma sul podio internazionale per il 37enne che lo scorso anno era stato premiato con la medaglia d’argento, conquistando la giuria con prodotti del territorio che coniugano tradizione e innovazione: “E’ una soddisfazione immensa per me confermare il riconoscimento tra i migliori al mondo – spiega Suma – dopo un momento particolare legato alle difficoltà della pandemia ma questo premio ripaga di tutti i sacrifici compiuti, la passione e la dedizione che ogni giorno metto insieme alla mia ‘famiglia’ del ‘Gran Bar’ per realizzare prodotti artigianali.”

La finale della competizione, giunta alla terza edizione, si è svolta ieri, domenica 10 ottobre, a Roma presso il centro congressi Palazzo Rospigliosi. Alla gara hanno partecipato concorrenti che si sono esibiti, anche, nelle categorie Decorato e Gluten Free. La giuria era composta da 10 campioni del mondo di pasticceria: Roberto Lestani, presidente di giuria insieme a Matteo Cutolo, Paolo Molinari, Enrico Casarano, Claudia Mosca, Gianluca Cecere, Francesco Luni, Luca Borgioli, Pasquale Pesce e Ruggiero Carli.

Damiano Suma, delegato per la provincia di Brindisi della Federazione Nazionale Pasticceri e Cioccolatieri Italiani, è Pastry Chef con esperienza ultraventennale nelle migliori pasticcerie d’Italia e della Puglia. Tecnico PreGel, vanta numerose collaborazioni con le aziende top quality nel mondo della pasticceria: Effecci Distribuzione, Caffarel, Red Accademy. La sua colomba “Divina” è tra le 30 colombe tradizionali migliori d’Italia.