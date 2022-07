Cardi alla brindisina, la ricetta semplice per un piatto tipico

BRINDISI - Ogni pasto può essere gustato e vissuto in modo diverso in base al territorio in cui ci si trova. Ed così che i cardi possono essere preparati secondo una tipica ricetta brindisina, che ha l'intento di esaltare il sapore dell'alimento base ed arricchirlo per mezzo di un "condimento deciso".

Quindi, come si prepara un piatto di cardi alla brindisina? Quali sono gli ingredienti necessari? Di seguito è proposta una semplice ricetta, facile da comprendere e veloce da eseguire, in cui sono esplicitati i passaggi principali.

Ingredienti

- 1 Kg di cardi 1

- Una manciata di capperi

- 80 g di olive nere

- 4 Acciughe (alici)

- Prezzemolo q.b.

- 1 limone

- Pangrattato q.b.

- 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva

- Sale q.b.

- Pepe q.b.

- 250 ml di besciamella

Procedimento

E' opportuno specificare che per raggiungere un buon risultato è bene dotarsi di alimenti di ottima qualità.

Il primo passaggio della ricetta è quello di pulire i cardi, facendo attenzione nel renderli come dei bastoncini di lunghezza uguale tra di loro. A questo punto vanno lessati per circa un'ora in acqua salata con una piccola aggiunta di succo di limone. Dunque, al termine della cottura, è arrivato il momento di disporli a strati in un tegame unto di olio.

Il segreto per rendere unico il sapore della pietanza è quello di inserire i capperi, le olive snocciolate e le aggiughe (meglio se tagliate a pezzi) tra uno strato è l'altro. In questa fase è opportuno non dimenticare di riporre - nel composto in fase di lavorazione - anche il prezzemolo, il sale ed il pepe.

La superficie superiore dovrà essere farcita con l'aggunta della besciamella, una spolverata di pangrattato, ed un filo d'olio. Dunque, infornare a 180 °C e - raggiunta la giusta doratura - togliere dal forno. Adesso la pietanza sarà pronta per essere impiattata e servita a tavola.