Cibus tra i migliori 50 ristoranti d'Italia 2021 per fasce di prezzo

CEGLIE MESSAPICA - Il ristorante-osteria Cibus di Ceglie Messapica conquista un posto di rilievo nella 50 Top Italy, la guida on line, presentata ieri, martedì 20 ottobre in diretta streaming, dedicata al meglio della ristorazione italiana che porta la firma di Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro. Giunta alla seconda edizione, la guida online stila la classifica dei migliori ristoranti italiani 2021, divisi in quattro fasce di prezzo: low cost, trattoria/osteria, ristorazione fino a 120 euro e oltre 120 euro, per un totale di duecento indirizzi da nord a sud Italia. Cento gli ispettori che, in maniera anonima, hanno dato i voti.

Un ulteriore riconoscimento per il ristorante che, dal 1994, dimora in un antico convento del XV secolo, gestito nel rispetto della cultura del cibo e delle tradizioni enogastronomiche della terra messapica, da Lillino Silibello, sua moglie Angela ed i figli Camillo, chef, e Diego che si occupa della sala. La cerimoniadi premiazione è stata condotta dal giornalista e conduttore Federico Quaranta, che ha aperto la diretta assegnando un riconoscimento speciale: il premio "Formare il Futuro 2021 Voce di Napoli Award" al rettore dell'università di Napoli "Federico II", Matteo Lorini, per aver istituito il croso di laurea in Scienze gastronomiche mediterranee.