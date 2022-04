“Una vita fusion”: storie di casa e cucina degli chef Antonella Ricci e Vinod Sookar su Gambero Rosso channel

CEGLIE MESSAPICA - “Una vita fusion” con le storie di casa e cucina degli chef Antonella Ricci e Vinod Sookar è la nuova serie del Gambero Rosso Channel che andrà in onda a partire da questa sera, venerdì 8 aprile, ore 22, sul Canale Sky 415 e 133. Sarà un nuovo fantastico viaggio all’insegna del divertimento e della cucina della coppia di chef nota nel mondo come i “Romeo e Giulietta della cucina italiana”.

La storia di questa famiglia di chef inizia nelle isole Mauritius dove, oltre 20 anni fa, la chef Antonella Ricci va come docente per un corso di cucina italiana. Il suo aiuto in cucina è lo chef Vinod Sookar. Amore a prima vista, così intenso che chef Vinod fa le valigie per venire a fare pratica di cucina italiana nel celebre ristorante “Al fornello da Ricci” di Ceglie Messapica. Qui Angelo e Dora Ricci, i genitori di Antonella, lo accolgono come hanno fatto con tanti studenti da tutto il mondo intuendo subito che chef Vinod sarebbe rimasto. Il matrimonio, doppio perché celebrato in due continenti, due figlie e la quotidinianità in cucina insieme sono gli ingredienti gustosissimi di “Una vita fusion”.

Tra gli ospiti che, puntata dopo puntata, accompagneranno Antonella e Vinod ci sarà lo chef icona del Gambero Rosso Channel, Igles Corelli: proprio lui coinvolse la Ricci in questa missione a Mauritius, e proprio lui è stato uno dei testimoni di nozze. Galeotta fu anche la pasta che Antonella Ricci ama fare a mano e per la quale sceglie accuratamente la semola di grano duro pugliese che racconterà insieme a Marina Mastromauro, Ceo di Granoro che con la linea Dedicato ha creato la prima pasta secca made in Puglia certificata.

Non mancherà il meglio della tipicità di Ceglie Messapica con Tommaso, fondatore del Caseificio Gallone selezionato per l’innovazione di prodotto della ricotta forte dalla Regione Puglia. E tanti altri amici, gourmet, che nella vita reale frequentano la cucina di casa Ricci Sookar, come Mimmo Arganese (in foto).