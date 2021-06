Club sandwich al salmone, una variante di quello inglese

Pranzo fresco al mare o durante un aperitivo al calar del sole: il club sandwich al salmone è fresco, nutriente e leggero. Basta poco per prepararlo.

Lavate la lattuga, sbucciate e tagliate il cetriolo a fettine sottili, pulite e tagliate a rondelle anche i pomodori; sbucciate l'avocado e prelevatene la polpa, tagliatelo a fettine e marinatelo con succo di limone, sale e pepe.

Prendete il salmone marinato a fette e tenetelo per 10 minuti in una ciotola con del succo di limone che renderà più delicato il suo sapore deciso. Con un coltello tagliate le parti esterne del pane in cassetta, tostatelo su una griglia ben calda e fatelo intiepidire.

A questo punto, potete comporre il vostro sandwich: sulla prima fetta spalmate un cucchiaino di maionese e formate uno strato sottile di pomodori, coprite con una seconda fetta di pane tostato spalmata con del formaggio robiola e fatela aderire alla prima dal lato del pomodoro.

Sul lato superiore aggiungete nuovamente della maionese e ricopritela con cetriolo e lattuga. Coprite la terza fetta con avocado e salmone quindi richiudete il tutto con un'ultima fetta. Tagliate il vostro sandwich a metà formando due triangoli e fermateli con uno stecchino.