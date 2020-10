La cupeta, il torrone pugliese buono per tutte le feste

La cupeta è un dolce pugliese, tipico delle feste natalizie simile al torrone, realizzato o con mandorle intere (con la buccia) o con mandorle sbucciate oppure con il frutto macinato. Ovviamente in tutte queste versioni è essenziale usare mandorle di qualità che in Puglia sicuramente non mancano.

Ingredienti: 500 grammi di mandorle, 1 chilo di zucchero, 1 chilo di miele, buccia o succo di limone a piacere.

Procedimento: spellare le mandorle immergendole in acqua calda. Farle asciugare per qualche giorno stese su un panno di cotone, dopodiché tostarle in forno, per qualche minuto, fino a farle diventare dorate. Mettere lo zucchero e il miele con dell'acqua in una pentola e fare cuocere finché lo sciroppo con risulterà ambrato. A piacere le mandorle possono essere unite allo zucchero o intere o leggermente frantumate. Quando lo zucchero bolle e non genera più schiuma toglierlo dal fuoco e versare il composto su di piano in marmo leggermente bagnato con acqua calda. Lavorate, velocemente, l'impasto con un mattarello, raggiungendo a piacere un’altezza che può variare da un minimo di 1 ad un massimo di 3 centimetri. Ricavare, quindi, dei quadratini e farlo raffreddare. Si può conservare in un barattolo di vetro per alcuni mesi.