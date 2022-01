Dolce gustoso con poche calorie: ecco la ricetta per la torta al cioccolato vegana

BRINDISI - Il mondo vegano nel corso degli ultimi anni si è allargato molto numericamente anche in Puglia, e quindi è importante capire come sia possibile riprodurre "in modo leggero" i sapori più gustosi su alimenti che fino a poco tempo fa si pensava dovessero essere inderogabilmente molto calorici.

La ricerca di questi cibi, dunque, riguarda non solo chi ha fatto la scelta vegana ma anche la gente che vuole intraprendere un percorso alimentare più sano. Di seguito viene proposta la ricetta per la relizzazione di una squisita torta al cioccolato vegana.

Ingredienti

- 200 g di farina 00

- 20 g di cacao amaro in polvere

- 150 g di zucchero di canna

- 250 g di acqua

- 50 ml di olio di semi

- 1 bustina di lievito

Procedimento

Prima di tutto versare in una ciotola acqua e zucchero, da lavorare con le fruste elettiche finché lo zucchero non si sarà sciolto. Poi aggiungere l'olio e la farina setacciata con lievito e cacao, anch'essi setacciati. Miscelare il composto sino a renderlo omogeneo.

A tal punto è possibile decidere se si voglia aggiungere qualche altro aroma (es. scorza di arancia, cannella in polvere ecc.). Quindi versare l'impasto in una tortiera apribile riverstita da carta da forno, e cuocere la torta a 180°C per 40 minuti.

Una volta uscita, lasciare raffreddare e magari aggiungervi sopra dello zucchero a velo. Ecco fatto, la torta al cioccolato vegana è pronta per essere servita. Inoltre, sarà possibile conservarla sotto una campana di vetro, a temperatura ambiente, per circa 4 giorni senza il rischio che si rovini.

