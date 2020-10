Elvira, il drink caraibico del Riccardo Caffè di Ostuni

OSTUNI- Se dalle 18 il nuovo dpcm ha imposto la chiusura di bar, locali pubblici e ristoranti, togliendo il piacere di trascorrere qualche ora rilassante dopo il lavoro a sorseggiare un cocktail, il barman del Riccardo Caffè di Ostuni, Alessandro Saponaro, propone la ricetta di una delle sue specialità, Elvira.

L’accostamento del nome Elvira al cocktail, rappresenta un tributo alle origini caraibiche del Diplomatico, base alcolica che dà un carattere forte ma anche dolce al drink, presentando essenze che ricordano il caffè, la vaniglia, la nocciola e il cocco.

Dunque, per ora dite addio all’american bar scavato nella roccia bianca, alle sue atmosfere uniche e magiche, ma provate a riprodurre un cocktail in casa vostra, a sorseggiarlo davanti al camino con una delle selezioni musicali che ricordano il vostro locale preferito. Ecco per voi la ricetta di Elvira, il cocktail avvolgente e morbido per i suoi seducenti aromi.

Ingredienti

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Rum Diplomatico 60 millilitri

liquore Frangelico 20 millilitri

liquore Kahlua 15 millilitri

sciroppo di cocco 15 millilitri

Guarnite il bordo del vostro bicchiere con la farina di cocco, accendete qualche candela intorno a voi e godetevi la serata.