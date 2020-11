Piano Chiuso Riserva conquista i "Tre Bicchieri" del Gambero Rosso

ERCHIE – Conquista i “Tre Bicchieri”, del Gambero Rosso, il vino 100 percento Primitivo di Manduria "Piano chiuso 26,27,63" riserva 2017 prodotto dalla cantina "Masca del Tacco" di Erchie. Giovanni Sanasi, sommelier Ais, capo barman Aibes, è soddisfatto di questo prestigioso riconoscimento arrivato in un difficile momento. “Un grande successo ottenuto in una regione dalle forti tradizioni – spiega Sanasi - una terra antichissima, dove il tempo sembra essersi fermato, da terreni rossi ricchi di ferro e microelementi su fondo calcareo, influenzati da venti provenienti dal mare.”

"Piano Chiuso 26,27,63", denominazione di origine protetta Rosso Riserva, nasce da un alberello di Primitivo di Manduria longevo di 80 anni. Vinificato a temperatura controllata con prolungati tempi di contatto del mosto sulle bucce, maturato per un periodo di almeno 9 mesi in botti grandi ed un affinamento di circa 6 mesi in bottiglia. Viene immesso sul mercato sempre dopo il 31marzo del terzo anno successivo alla vendemmia. Tutto ciò grazie ai vitigni selezionati, curati con passione e competenza da Armando e dall'enologo Felice Mergé proprietari viticoltori, che sapientemente hanno deciso di investire nel territorio di Erchie, acquisendo grandi risultati e questa ne è la conferma.